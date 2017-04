Ajax start met Kluivert en Neres, Feyenoord met Kuijt Peterselieman 02-04-2017 13:43 print

Vanmiddag staat in de Eredivisie de klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. De Amsterdammers moeten winnen van de Rotterdammers om hun grootste rivaal nog in het zicht te houden. Dit doen ze met Justin Kluivert en David Neres in de basiself. Feyenoord stelt Dirk Kuijt en Bart Nieuwkoop op.

Ajax werd in de aanloop van de klassieker getroffen door een blessure van spits Kasper Dolberg. Daarnaast blijkt ook aanvaller Amin Younes niet fit, waardoor Kluivert op de linksbuitenpositie speelt. In de spits staat Bertrand Traoré, terwijl Neres als rechtsbuiten opgesteld wordt. Het middenveld wordt niet verrassend gevormd door Davy Klaassen, Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Voor doelman Andre Onana staan Joël Veltman, Davinson Sánchez, Nick Viergever en Daley Sinkgraven, waardoor Matthijs de Ligt weer op de bank plaats moet nemen.

Concurrent Feyenoord hoorde eerder deze week dat het op het middenveld Tonny Vilhena moet missen door een schorsing. Zijn vervanger is Nieuwkoop. Voor aanvoerder Kuijt kwam een plek vrij door het geblesseerd afhaken van Eljero Elia. De veteraan zal op het middenveld spelen, waardoor Jens Toornstra, Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis de voorhoede vormen. Linksachter is Miquel Nelom die de geblesseerde Terence Kongolo vervangt.