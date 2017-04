Prachtige ontknoping in World Superbikes Aragon heywoodu 02-04-2017 13:38 print

Chaz Davies heeft de zesde race in het World Superbikes-kampioenschap gewonnen. Op MotorLand Aragon was de Welshman op zijn Ducati te sterk voor Jonathan Rea, die de eerste vijf races allemaal op zijn naam geschreven had.

De kopstart was voor Alex Lowes, die vanaf poleposition mocht vertrekken. Michael van der Mark startte goed vanaf plek twee, maar kreeg het gelijk aan de stok met Eugene Laverty, vertrokken vanaf de vijfde plek. Laverty nam de tweede plek over, maar de Nederlander gaf het niet op en zorgde ervoor dat Laverty dat wél deed. Van der Mark had vervolgens al snel de Yamaha's van Rea en Tom Sykes in zijn nek hijgen en Rea had niet veel nodig om hem voorbij te steken.

Rea had het tempo goed te pakken en reed in no-time naar Lowes toe, die hem ongeveer een ronde af kon houden. Ondertussen bleek Marco Melandri's Ducati veel te snel voor Van der Mark, want de Italiaan schoot er op topsnelheid voorbij, wat hij niet veel later ook bij Lowes deed. Van der Mark lag zo op plek vier en kreeg Davies achter zich aan, maar de Welshman had wat moeite om hem te passeren. Na zo'n vijf ronden was de kopgoep min of meer gevormd: Rea, Melandri, Lowes, Van der Mark, Davies, Sykes en ook Leandro Mercado had zijn karretje er nog aan hangen.

Na een aantal ronden volhouden moest Van der Mark zich toch gewonnen geven tegen Davies: die zette zijn Ducati er op het rechte stuk naast en kon de Nederlander op topsnelheid passeren, iets wat hij een ronde later met Van der Mark's teamgenoot Lowes ook deed. Het duurde niet lang voor Davies het achterwiel van teamgenoot Melandri gevonden had en ook de Italiaan moest er al snel aan geloven. Melandri kreeg zelfs bijna Lowes tegen zich aan, maar de Brit kon dat net voorkomen door rechtdoor te gaan, waardoor hij terug viel naar de dertiende plek en Van der Mark op kon schuiven naar plaats vier.

Voorin sloot Davies aan bij Rea, waardoor het duel van zaterdag een herhaling kreeg, maar dit keer met Melandri erbij. Zes ronden voor het einde ging de Welshman er voor het eerst voorbij, hopende dat hij een herhaling van zijn valpartij van zaterdag nu wel kon voorkomen. Dit keer leek hij onaantastbaar, terwijl Melandri de aanval op Rea ook opende. Op gepaste afstand sloot Sykes ondertussen aan bij Van der Mark, die het moeilijk leek te hebben, en de Engelsman ging hem na een rondje voorbij.

We think #OvertakesOverload is going to become a popular hashtag between @chazdavies7 and @jonathanrea... guys what a last lap ‼️😱 pic.twitter.com/snJt1rGyb9 — WorldSBK (@WorldSBK) April 2, 2017

Rea leek in de slotfase toch nog even wat tempo gevonden te hebben, want plotseling kon hij weer aansluiten bij Davies. De Noord-Ier opende kort voor de finish zelfs de aanval, maar gaf zijn opponent ongeveer een heel klein beetje ruimte en daar profiteerde Davies optimaal van. Hij drukte zijn Ducati er weer tussen en reed als winnaar over de streep, gevolgd door Rea, Melandri, Sykes en Van der Mark.