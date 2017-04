Di Grassi wint prachtige ePrix Mexico heywoodu 02-04-2017 11:10 print

Lucas di Grassi heeft de vierde ePrix van het Formule E-seizoen 2016/17 gewonnen. In Mexico-Stad was de Braziliaan van Audi Sport Abt de beste na een prachtige race, waarin vooral de slotfase voor veel spanning zorgde.

Di Grassi kende niet bepaald een lekker begin van de race. Hij moest als vijftiende starten en na twee ronden moest hij al naar binnen om zijn achtervleugel te laten herstellen. De safety car werd zijn redding en bij de tweede safety car-situatie, na 18 van de 45 ronden, besloot Di Grassi de autowissel te maken, aanzienlijk vroeger dan de rest.

De timing bleek perfect en niet veel later lag de Braziliaan een halve minuut voor op de rest, waarbij de achtervolgers wel ruimschoots meer energie in de auto over hadden. In de slotfase kwam Di Grassi's overwinning niet meer in gevaar, maar om plek twee werd hevig gestreden. Jerome d'Ambrosio was ook vroeg naar binnen gekomen en lag op plek twee, met een heel rijtje coureurs achter zich die stuk voor stuk veel meer energie in de auto hadden.

D'Ambrosio hield het erg lang vol tegen een alsmaar aandringende Jean-Eric Vergne - die op plek drie lag nadat Jose Maria Lopez zijn geduld verloor en spinde - maar kort voor het einde moest de Belg zich dan toch gewonnen geven. Hij kwam zelfs helemaal zonder energie te staan en zakte in de laatste ronde terug naar de dertiende plek.

Sam Bird schoof zo achter Vergne nog op naar de derde en laatste podiumplek. De slotfase kende ook nog bijna een massacrash, veroorzaakt door Nicolas Prost, waar Mahindra-teamgenoten Felix Rosenqvist en Nick Heidfeld met elkaar in aanraking kwamen.

Di Grassi komt door zijn zege op vijf punten van Sebastien Buemi, die de eerste drie races van het seizoen won. De Zwitser kwam er in Mexico niet aan te pas, maar reed wel de snelste raceronde en kreeg zo toch nog een puntje.