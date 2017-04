Naar verwachting maken zondag weer tienduizenden mensen gebruik van de mogelijkheid een dagje gratis te reizen met de trein op vertoon van hun boekenweekgeschenk. Het is de zestiende keer dat de Boekenweek op deze manier wordt afgesloten. Herman Koch, die dit jaar het geschenk heeft geschreven, reist ook mee.

Hij leest onder meer op een aantal trajecten voor uit zijn werk 'Makkelijk leven'. Het is zowel met de papieren versie als met het e-book van het boekenweekgeschenk mogelijk te reizen. Het vervoersbewijs is geldig voor de tweede klas.

Tijdens de 82e Boekenweek, met als thema Verboden vruchten, is het geschenk gratis verkrijgbaar in de boekhandels bij besteding van 12,50 euro of meer aan Nederlandstalige boeken. Vorig jaar maakten zo'n 250.000 mensen van de gelegenheid gebruik om gratis met de trein te reizen.



Gratis in de trein met het boekenweekgeschenk (Foto: ANP)