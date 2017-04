Het dodental als gevolg van de aardverschuiving door hevige regenval in het zuiden van Colombia is gestegen naar boven de 200. Volgens het Rode Kruis raakten zeker 200 mensen gewond, 400 worden nog vermist.

In de zuidelijke stad Mocoa zijn complete stadsdelen door de modderstromen verwoest. Bruggen stortten in. Ook vielen de stroom- en watervoorziening uit.

Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers. De schade is enorm. Volgens burgemeester Jose Antonio Castro zijn huizen in zeventien wijken "feitelijk uitgewist". Voor de bewoners was er amper tijd een goed heenkomen te zoeken.

President Juan Manuel Santos bezocht het rampgebied zaterdag en riep de noodtoestand uit. Het leger is ingezet bij de reddingswerkzaamheden.

Aardverschuiving Colombia: meer dan 200 doden (Foto: ANP)