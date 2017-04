Wijnaldum: "Geen krediet in Nederland"

Georginio Wijnaldum vindt dat hij in Engeland meer krediet heeft dan in Nederland. Dat zei de Oranje-international na de gewonnen derby tegen Everton.

Wijnaldum spoelde zaterdag de nare smaak weg die hij had overgehouden aan een week bij het Nederlands elftal. The Reds zegevierden in de derby tegen Everton met 3-1. Voor de camera van Ziggo Sport ging het plotseling over het krediet van Wijnaldum.

"De Wijnaldum bij Liverpool wordt meer gewaardeerd dan de Wijnaldum in Nederland. Dat is wel gebleken", zei de 38-voudig Oranje-international na de Merseyside-derby. "Bij Liverpool speel ik ook beter, dat klopt, maar bij het Nederlands elftal speelde iedereen niet goed. Dan zie je dat je toch geen krediet hebt. Dat is jammer. Het was een moeilijke week. Nu ben ik weer hier, ik heb de knop omgezet."

Waar het Nederlands elftal er in de WK-kwalificatiegroep beroerd voor staat (vierde plek), is de derde plek die Liverpool voorlopig in de Premier League bezet een prima klassering. Wijnaldum was dit seizoen 25 keer basisspeler in de Premier League en maakte al vijf doelpunten.