Konta pakt grootste tennistitel voor een Britse in 40 jaar

Tennisster Johanna Konta heeft het Premier Mandatory-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Premier Mandatory-toernooien zijn de hoogst aangeschreven toernooien op de kalender die niet onder de vier Grand Slams vallen.

In de finale was de Britse nummer elf van de wereld simpelweg een maatje te groot voor Caroline Wozniacki. De Deense, drie plekken lager genoteerd, kwam nauwelijks lekker in haar spel en moest na anderhalf uur het hoofd buigen: 6-4, 6-3.

De zege voor Konta is een nieuw hoogtepunt in het Britse vrouwentennis. Haar titel is de grootste titel voor een Britse tennisster sinds Virginia Wade Wimbledon op haar naam schreef. Dat was al even geleden: in 1977 was Wade op het heilige gras de beste. Door haar zege stijgt Konta naar de zevende plek op de wereldranglijst.