Broertjes Roelvink openen eigen bar Redactie 01-04-2017 23:34 print

Dave Roelvink opende zaterdagavond samen met broertje Donny een eigen bar in Amsterdam. De zaak van de zoons van volkszanger Dries Roelvink heet 'Hermanos' en is terug te vinden op het Leidseplein in onze hoofdstad.

Het gaat om een pop up bar, waar je overdag een vers sapje kan krijgen en in de avond langs kunt gaan voor een cocktail. Een combinatie dus tussen een health centrum en een cocktailbar. De broertjes nodigden familie en vrienden uit voor de opening. Zo waren onder meer vader Dries, moeder Luciënne en stiefmoeder Honoria van de partij.

Aanstaande dinsdag start de nieuwe RTL 5-realityserie 'De Roelvinkjes: Dave en Donny doen zaken'. Daarin zijn de voorbereidingen op het openen van de bar te zien, maar ook andere avonturen van de twee broers.



Broertjes Roelvink openen eigen bar (Foto: BuzzE)