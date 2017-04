Meer nieuwe auto's verkocht in eerste kwartaal Redactie 01-04-2017 23:33 print

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 22 procent meer nieuwe auto's verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. Uit cijfers van onder meer BOVAG en RAI Vereniging blijkt dat 119.927 auto's zijn verkocht, tegen 98.265 in dezelfde periode vorig jaar. Volkswagen is het meest verkochte merk, gevolgd door Opel en Renault.

In 2016 werden bijna 383.000 nieuwe auto's verkocht. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat over dit hele jaar 415.000 nieuwe auto's de showroom verlaten.



Meer nieuwe auto's verkocht in eerste kwartaal (Foto: ANP)