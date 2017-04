Formule 1 wil goedkopere en luidere motoren Peterselieman 01-04-2017 22:54 print

De Formule 1 zal in 2021 op motorengebied waarschijnlijk een nieuwe weg in gaan slaan. Gisteren hebben autosportfederatie FIA, de commerciële rechtenhouder, de huidige motorenfabrikanten en in ieder geval de Volkswagen Groep gesproken over goedkopere en luidere motoren.

Volkswagen had Stefano Domenicali, oud-teambaas van Ferrari afgevaardigd. Hij werkt tegenwoordig voor het merk Lamborghini en mogelijk toont het Duitse moederbedrijf toch belangstelling voor de Formule 1, ondanks dat het in de afgelopen jaren steeds afgewimpeld werd.

Hoewel het slechts een eerste bespreking was zijn er al wel richtlijnen duidelijk geworden over welke richting het op zou moeten. De FIA en de andere aanwezigen willen dat de technologie nog steeds relevant voor straatauto's is, maar ook dat de motoren veel goedkoper te ontwikkelen en produceren zijn. Daarnaast moeten ze luider klinken dan de huidige 1,6 liter V6-turbomotor. Tot slot is het de bedoeling dat het wederom krachtige motoren worden, waarbij de coureurs altijd harder kunnen pushen.

De komende tijd wordt benut om het nieuwe concept verder uit te werken. De kans is groot dat hybride systemen een belangrijke rol zullen blijven spelen. Het vaststellingsproces kan nog enkele jaren in beslag nemen.