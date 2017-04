Ruim 50.000 Syriërs zijn uit Turkije teruggekeerd naar hun thuisland. Zij zijn neergestreken in het gebied dat door de Turkse regering is uitgeroepen tot veiligheidszone, zei minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) zaterdag tegen staatspersbureau Anadolu.

Turkse troepen trokken vorig jaar buurland Syrië binnen om het grensgebied veilig te stellen. Ankara meldde deze week dat die militaire operatie achter de rug is. Toch is Turkije volgens Çavusoglu van plan om militairen in Syrië te houden.

De soldaten moeten onder meer zorgen dat de door Turkije aangewezen veiligheidszone "vrij blijft van terrorisme". Dat moet vluchtelingen in staat stellen terug te keren naar hun land. Volgens de minister hebben tienduizenden Syriërs al gebruikgemaakt van die mogelijkheid.

Turkije vangt bijna drie miljoen Syrische vluchtelingen op. Gouverneur Güngör Azim Tuna van de grensprovincie Sanliurfa zei eerder deze week dat zich dagelijks zo'n "dertig tot veertig"Syrische gezinnen aanmelden om terug te keren naar hun land.



'Tienduizenden vluchtelingen terug naar Syrië' (Foto: ANP)