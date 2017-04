Gevonden lichaam Exloo is van bewoner

Het lichaam dat donderdag in de uitgebrande woonboerderij met destilleerderij in het Drentse Exloo is gevonden, is van de 53-jarige bewoner van het pand. Dat meldt de politie zaterdag. De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit. Een team van de recherche doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Het destilleerbedrijf, de Turv Exloo Distillery, bestond pas twee jaar en stond te koop. Volgens omwonenden vlogen meerdere bedrijfspanden en de naastgelegen woonboerderij tegelijk in brand. De vrouwelijke bewoner was niet thuis toen de brand uitbrak.



