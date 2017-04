Jepkosgei loopt vier wereldrecords in één halve marathon heywoodu 01-04-2017 16:44 print

Atlete Joyciline Jepkosgei heeft tijdens de halve marathon van Praag maar liefst vier wereldrecords gelopen, allemaal in één en dezelfde wedstrijd in de Tsjechische hoofdstad.

De Keniaanse vertrok bijzonder snel en kwam na tien kilometer door in 30:05 minuten, zestien seconden sneller dan Paula Radcliffe in een 'echte' tien kilometerwedstrijd in 2003. Jepkosgei had 45:37 minuten nodig voor vijftien kilometer, ruim onder de 46:14 van Florence Kiplagat in Barcelona twee jaar geleden.

Na twintig kilometer stond de klok op 1:01.25 en dat was vijftien seconden rapper dan landgenote Peres Jepchirchir eerder dit jaar. In februari liep zij die tijd in Ras Al-Khaimah, waar ze met 1:05.06 het wereldrecord op de halve marathon verbrak. Ook dat ging eraan, want Jepkosgei kwam zaterdag na 1:04.52 over de finish in Praag en voltooide zo haar wereldrecordkwartet.