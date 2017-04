Ondanks bestand gevechten in Oekraïne Redactie 01-04-2017 14:51 print

Het leger van Oekraïne en door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land beschuldigen elkaar van het schenden van een bestand dat in de nacht van vrijdag op zaterdag is ingegaan. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldde zaterdag dat de separatisten het staakt-het-vuren al zeker tien keer hebben geschonden.

De militaire leiding van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk liet weten dat het Oekraïense leger zich een uur lang aan het staakt-het-vuren had gehouden en daarna weer met het schieten op tegenstanders was begonnen.

De Oekraïense president Petro Porosjenko had een bestand afgekondigd dat op 1 april moest ingaan. Officieel is al sinds het voorjaar van 2015 een wapenstilstand in Oekraïne van kracht, maar die wordt na aanvankelijk succes al lange tijd geregeld geschonden.



Ondanks bestand gevechten in Oekraïne (Foto: ANP)