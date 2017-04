Drie Nederlanders in actie tijdens MMA-gala Bellator 176 Floris_Stempel 02-04-2017 21:00 print

Zaterdag 8 april is het de beurt aan drie Nederlanders om in de octagon van Bellator hun kunsten te vertonen. MMA-vechters Melvin Manhoef en Djamil Chan gaan die avond, samen met kickbokster Denise Kielholtz, tijdens vechtsportgala Bellator 176 strijden voor de winst in het Italiaanse Turijn.

Melvin Manhoef vs Rafael Carvalho

KO-specialist Manhoef, 28 van zijn 30 MMA-overwinningen werden gewonnen via knock-out, mag op herhaling tegen regerend kampioen in de middengewichtsklasse Carvalho. No Mercy verloor in mei in het titelgevecht van Carvalho na een zwaar betwistte jurybeslissing. MMA-fans waren overtuigd van de winst van de Nederlander, maar de -verdeelde- jury besloot anders en riep Carvalho uit tot winnaar, waardoor de Braziliaan zijn kampioensgordel mocht behouden. Niet alleen de jurybeslissing werd zwaar bekritiseerd, maar ook het vuile spel van The Blessed deed menig wenkbrauw fronzen. Een knietje onder de gordel in de tweede ronde en tot tweemaal toe een uitgestoken vinger in het oog van Manhoef in de derde ronde, waren onderdeel van het onnodig smerige spel van de kampioen. Motivatie genoeg voor de Nederlander om zaterdag zijn tegenstander goed aan te pakken.



Melvin Manhoef (Bron: Youtube)

Djamil Chan vs Valeriu Mircea

Chan krijgt in zijn derde partij bij Bellator met de Italiaan Mircea een tegenstander van formaat. De thuisvechter heeft vier van zijn laatste vijf partijen gewonnen en van zijn in totaal negentien gevechten heeft hij er maar vier verloren. Die cijfers worden nog imposanter als men bedenkt dat Mircea in 2016 tienmaal in de octagon heeft gestaan, een ongekend aantal. Chan daarentegen heeft inmiddels vijftien profpartijen gevochten, waarvan er slechts drie verloren gingen. Chan zal sterk terug willen komen nadat zijn laatste partij verloren ging tegen de Amerikaan Derek Campos. Chan won tijdens zijn debuut voor Bellator van de ervaren Patishnock, via een vernietigende knock-out. Spectakel gegarandeerd met de Nederlander, want hij is net als Manhoef geobsedeerd door de knock-out. "Ik ga graag voor de knock-out. Voor mij is dat het belangrijkste in een gevecht. Mijn vechtstijl is heel erg gebaseerd op de knock-out en ik train alleen voor knock-outs", aldus Chan na zijn succesvolle debuut.



Dag in het leven van Djamil Chan (Bron: Youtube)

Denise Kielholtz vs Martine Michieletto

Kielholz is de regerend kampioen kickboksen in de vlieggewichtsklasse bij Bellator Kickboxing, een titel die zij won in Italië tijdens Bellator 168 en het zal Kielholtz een plezier doen dat ze juist in dit land haar titel voor het eerst mag verdedigen. De Italiaanse Michieletto zal proberen om de titel van Miss Dynamite af te nemen. Dat zal niet makkelijk zijn, aangezien Kielholtz gezien wordt als één van de beste vrouwelijke kickboksers op deze aardbol en vijfvoudig wereldkampioen. Michieletto is evenwel een ervaren en keiharde thaibokser en meervoudig wereldkampioen bij verschillende thaiboksbonden en zal zich gesteund zien door 15.000 luidruchtige Italianen. Kielholtz, die naast haar carrière in de vechtsport ook nog Tasty Bakery Dynamite in Amsterdam runt, heeft echter voor hetere vuren gestaan en zal er alles aan doen om dit gevecht voortijdig te beëindigen.



Combo Queen 'Ms Dynamite' Denise Kielholtz (Bron: Youtube)

Bellator 176 wordt gehouden op zaterdag 8 april in Pala Alpitour te Turijn, Italië en wordt uitgezonden op het open kanaal van SpikeTV op zondag 9 april. De uitzending begint om 23:00 uur. Op zaterdag 8 april wordt op SpikeTV een documentaire over Melvin Manhoef uitgezonden, Geen Genade. Deze uitzending begint om 23:50, waarna om 2:20 de samenvatting van Bellator 175 wordt uitgezonden.