'Cricket moet weer olympisch worden'

Wat de internationale cricketbond ICC betreft is het de hoogste tijd om serieus na te denken over een comeback van cricket op de Olympsiche Spelen. Dat zegt ICC-baas Dave Richardson.

"Ik denk dat het gros van de ICC-leden, waaronder ikzelf, van mening is dat dit het juiste moment is om het daar weer eens over te hebben", aldus Richardson. Het zou dan moeten gaan om de Twenty20-variant, de cricketversie met relatief korte wedstrijden. "We moeten voor juli een beslissing nemen, want dan kunnen we ons in de strijd mengen voor 2024. Als ik me niet vergis gaat het Internationaal Olympisch Comité in september discussiëren over nieuwe sporten op het programma van die Spelen."

De Spelen van 2024 worden gehouden in Parijs of Los Angeles, ook dat wordt in september bepaald. Het IOC is er geen fan van om het aantal atleten op de Spelen ver boven de elfduizend uit te laten stijgen, wat voor het toevoegen van een teamsport misschien een probleem is - hoewel honkbal toegevoegd werd aan het programma voor 2020.

"Ze hebben niet gezegd dat een andere sport ruimte zou moeten maken voor ons, maar het ging wel even over het maximum aantal sporters. Dat zou voor ons betekenen dat we waarschijnlijk een toernooi met zes tot acht teams zouden krijgen. T20 is het ideale format om te gebruiken, nog beter dan rugby sevens zelfs, aangezien T20 echt een 'mainstreamversie' van cricket is", vertelt Richardson.

Hij zegt dat hij geen noemenswaardige oppositie verwacht van ICC-leden Engeland en West Indies, die op de Spelen niet onder hun eigen naam zouden mogen spelen. Engeland valt immers onder Groot-Brittannië, maar voor West Indies lijkt een olympisch toernooi op voorhand kansloos: in de cricketwereld komen ze namelijk uit onder de naam West Indies, maar op de Spelen zou dat team uiteenvallen in maar liefst tien verschillende landen, zoals Guyana, Barbados en Dominica.

Cricket stond op het programma van de eerste moderne Olympische Spelen, in 1896. Voor het toernooi in Athene waren echter te weinig teams aangemeld en dus ging het niet door. Vier jaar later, in Parijs, werd het helemaal een flop. Onder meer Nederland en België zouden meedoen, maar nadat die twee landen de Spelen niet samen met Frankrijk mochten organiseren trokken ze zich terug van het crickettoernooi. Het gevolg: het volledige olympische crickettoernooi van 1900 bestond uit Groot-Brittannië - Frankrijk, waarbij de Britten goud wonnen.