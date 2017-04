Gibraltar boos over 'Spaans veto' bij brexit Redactie 01-04-2017 08:57 print

Premier Fabian Picardo van Gibraltar vindt het ,,onacceptabel' dat Brits-Europese akkoorden over de brexit straks niet automatisch voor het Britse overzeese gebiedsdeel gelden, omdat Spanje er eerst zijn zegje over mag doen. Het bestuur van Gibraltar stelt dat Spanje de Europese Raad heeft gemanipuleerd, aldus de BBC zaterdag.

In de voorgestelde uitgangspunten van de EU voor onderhandelingen over de brexit staat dat Brits-Europese akkoorden pas voor Gibraltar gelden als Madrid en Londen het hier over eens zijn. Bronnen bij de EU zeiden dat de passage in de tekst is opgenomen door lobbywerk van de Spaanse regering.

Spaanse media juichen de passage toe als een succes van Spaanse diplomaten in Brussel. Conservatieve Britse parlementariërs lieten weten dat over de soevereiniteit van Gibraltar niet kan worden onderhandeld.

Britse en Nederlandse troepen veroverden de rots eeuwen geleden op de Spanjaarden. Bij het Verdrag van Utrecht van 1713 viel Gibraltar definitief in handen van de Britten. Spanje hoopt nog altijd dat Gibraltar weer onder het gezag van Madrid komt.



Gibraltar boos over 'Spaans veto' bij brexit (Foto: ANP)