Radioactief wild, excuus Drake en ruimtevlucht

Elk jaar worden er rond 1 april grappen uitgehaald, een traditie die al eeuwen teruggaat. Een greep uit de grappen van dit jaar, onder andere over rapper Drake en seniorenkorting op een woning.

Rapper Drake komt volgens de gemeente Amstelveen zijn excuses maken aan alle fans. Hij doet dat in het Amsterdamse Bos. Het concert van afgelopen maandag werd verplaatst naar woensdag, omdat Drake een voedselvergiftiging zou hebben opgelopen na een "stevige maaltijd, echte Hollandse boerenkool". Amstelveen zegt dat nog niet duidelijk is hoe laat Drake arriveert. "Mogelijk neemt dit enige tijd in beslag."

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft een nieuwe manier om mensen van het wild te laten genieten. Met een speciale app kunnen de dieren worden opgespoord. De dieren hebben de afgelopen jaren radioactieve brokjes gekregen en de app werkt als een soort geigerteller, zodat de 'kans op het zien van wild wordt gemaximaliseerd'. Vanaf 1 april is de app te downloaden voor Android en iOS.

Woonbemiddelaar Esteon introduceerde een speciale huurkorting voor mensen die een senior in huis nemen. Niet iedereen kan aan de actie meedoen, er is een uitgebreide selectieprocedure en verplichte training. "Tijdens deze dagen leer je onder andere zoutarm te koken, lichaamsverzorging en oefeningen voor ochtendgymnastiek." Esteon benadrukt dat het om een grap gaat, maar wil mensen wel aan het nadenken zetten over eenzaamheid onder ouderen.

Schiphol kwam met het nieuws dat de luchthaven zich gaat voorbereiden op ruimtereizen. Er zou een intentieverklaring met astronaut André Kuipers zijn getekend voor de ontwikkeling van Schiphol Spaceport 2030. "De sky is allang niet meer de limit", aldus Jos Nijhuis, directeur van Schiphol. "Het is een nieuwe tak van sport voor ons. En omdat ruimtevluchten niet gekwalificeerd worden als vliegbewegingen, zien wij volop mogelijkheden."

BN'ers live volgen op basis van hun kenteken: Finnik, dat een website en apps voor autobezitters heeft, maakte bekend dat het een app zou lanceren waarmee dat mogelijk zou zijn. Door een kenteken van een BN'er door te geven, zouden andere gebruikers van de app 'live' kunnen zien waar bekend Nederland zich ophoudt. Al snel - nog voor 1 april - werd bekend dat het een grap was. "De app heeft tot veel discussie geleid op sociale media over privacy van bekende Nederlanders", zegt Finnik-directeur Thomas Edens.

