Dochter en schoonzoon Trump 700 miljoen waard

Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, en haar echtgenoot Jared Kushner blijven profiteren van hun uitgebreide vastgoedimperium met een waarde van zo'n 741 miljoen dollar (bijna 700 miljoen euro). Dat blijkt uit de gegevens over de eigendommen van 180 hoge regeringsmedewerkers die het Witte Huis vrijdag (lokale tijd) vrijgaf.

Woensdag werd bekend dat Ivanka Trump onbezoldigd adviseur wordt van haar vader. Die krijgt op zijn beurt al langer advies van zijn schoonzoon Kushner. Naast haar nieuwe functie houdt Ivanka Trump een belang in het nieuwe Trump International Hotel in Washington, op steenworp afstand van het Witte Huis, schrijft The New York Times.

Tussen januari 2016 en maart 2017 verdiende zij daarmee tussen de 1 en 5 miljoen dollar. Haar belang zou tussen de 5 en 25 miljoen dollar liggen.

Trumps regeringsploeg geldt als de rijkste uit de Amerikaanse geschiedenis. De leden van zijn kabinet en staf zouden in totaal zo'n 12 miljard dollar (ruim 11 miljard euro) waard zijn, aldus een schatting van persbureau Bloomberg.



