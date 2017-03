Patch voor Zelda: Breath of the Wild verbetert framerate op Switch Wouter (2dope) 31-03-2017 22:25 print

De Nintendo Switch-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft zojuist zijn eerste patch sinds de release ontvangen. De patch zorgt voor een verbetering van de framerate, waar nog wel het een en ander op aan te merken was.

Nintendo heeft ook patch-notes uitgebracht om te informeren over wat patch v1.1.1 allemaal behelst, die luiden als volgt: "Aanpassingen zijn gedaan om een betere game-ervaring te kunnen bieden". Lekker kort Nintendo.

De eerste geluiden van mensen die Breath of the Wild na de patch gespeeld hebben zijn positief. Er zijn behoorlijke stappen gemaakt om een hogere en vooral stabielere framerate te behalen.