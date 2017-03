Met 32 auto's een bomvol startveld in BTCC TargaFlorio 31-03-2017 20:56 print

Dit weekend gaat het British Touring Car Championship van start. Waar het WTCC en DTM met respectievelijk zestien en achttien auto's magere startvelden kennen heeft het BTCC daar geen last van. Dit seizoen zullen het maximaal aantal van 32 auto's aan de start staan. Grootste nieuws is dat na meer dan twintig jaar afwezigheid BMW officieel terugkeert in het kampioenschap.

Afgelopen seizoen werd het kampioenschap pas in de laatste wedstrijd beslist. Verwacht wordt dat het dit seizoen niet veel anders zal zijn. Naast officiële teams van Honda, Subaru en MG keren dit seizoen ook BMW en Vauxhall terug in het kampioenschap. Weliswaar hebben de afgelopen jaren diverse BMW's aan de start gestaan maar voor de laatste BMW's met fabriekssteun moeten we terug naar 1996. Toen stonden drie BMW's van Schnitzer Motorsport aan de start met achter het stuur Joachim Winkelhock, Robert Ravaglia en onze landgenoot Peter Kox. De laatste Vauxhall's met fabriekssteun werden in 2009 door Triple Eight Racing ingezet.

Deelnemers 2017

# Coureur Team Auto 2 Tom Chilton (GBR) Power Maxed Racing Vauxhall Astra 3 Mat Jackson (GBR) Motorbase Performance Ford Focus ST 4 Colin Turkington (GBR) Team BMW BMW 125i M Sport 5 Rob Collard (GBR) Team BMW BMW 125i M Sport 7 Stephen Jelley (GBR) Team Parker Racing Ford Focus ST 10 Ant Whorton-Eales (GBR) AmD Tuning Audi S3 11 Rob Austin (GBR) Handy Motorsport Toyota Avensis 12 Michael Epps (GBR) Team HARD Volkswagen CC 16 Aiden Moffat (GBR) Aiden Moffat Racing Mercedes-Benz A-Class 17 Dave Newsham (GBR) BTC Racing Chevrolet Cruze 18 Senna Proctor (GBR) Power Maxed Racing Vauxhall Astra 20 James Cole (GBR) Subaru Team BMR Subaru Levorg GT 22 Chris Smiley (GBR) BTC Racing Chevrolet Cruze 23 Daniel Lloyd (GBR) Triple Eight Racing MG 6 GT 24 Jake Hill (GBR) Team HARD Volkswagen CC 25 Matt Neal (GBR) Team Dynamics Honda Civic 28 Josh Price (GBR) Subaru Team BMR Subaru Levorg GT 30 Martin Depper (GBR) Motorbase Performance Ford Focus ST 31 Jack Goff (GBR) Eurotech Racing Honda Civic 33 Adam Morgan (GBR) Ciceley Racing Mercedes-Benz A-Class 40 Árón Taylor-Smith (IRL) Triple Eight Racing MG 6 GT 48 Ollie Jackson (GBR) AmD Tuning Audi S3 52 Gordon Shedden (GBR) Team Dynamics Honda Civic 55 Jeff Smith (GBR) Eurotech Racing Honda Civic 61 Will Burns (GBR) Team HARD Volkswagen CC 66 Josh Cook (GBR) Team Parker Racing Ford Focus ST 77 Andrew Jordan (GBR) Team BMW BMW 125i M Sport 80 Tom Ingram (GBR) Speedworks Motorsport Toyota Avensis 99 Jason Plato (GBR) Subaru Team BMR Subaru Levorg GT 116 Ashley Sutton (GBR) Subaru Team BMR Subaru Levorg GT 300 Luke Davenport (GBR) Motorbase Performance Ford Focus ST 303 Matt Simpson (GBR) Simpson Motorsport Honda Civic

De favorieten van 2017

Gordon Shedden – Team Dynamics – Honda Civic

It's the eve of the toughest #BTCC challenge in years. Stay tuned as the season unfolds, and thanks for all your messages! #BTCCisBack pic.twitter.com/GXWrndTrfj — Honda Racing BTCC (@hondaracingbtcc) 31 maart 2017

De kampioen van 2012, 2015 en 2016 zal ook dit seizoen een belangrijke kandidaat voor het kampioenschap zijn. Voor de Schot wordt dit het twaalfde seizoen in dienst van Team Dynamics. Wat betreft auto geen veranderingen vergeleken met vorig jaar.

Jason Plato – Subaru Team BMR – Subaru Levorg GT

Dit wordt het tweede seizoen voor de Subaru Levorg en inmiddels is de auto voldoende doorontwikkeld zodat deze in aanmerking komt voor het kampioenschap. Ondanks dat Plato eind dit jaar vijftig wordt zal zijn leeftijd hem niet in de weg staan om mee te strijden voor het kampioenschap. Voor de ervaren Brit wordt dit het negentiende BTCC-seizoen.

Colin Turkington – Team BMW – BMW 125i M Sport

We've heard what you're looking forward to, now let us know your season predictions for BMW's return to @DunlopBTCC as a manufacturer! pic.twitter.com/lldA7ue7Xj — BMW UK Motorsport (@BMWUKMotorsport) 30 maart 2017

Turkington keert na twee seizoenen in dienst van Team BMR terug bij zijn oude liefdes West Surrey Racing en achterwielaangedreven BMW's. Mede doordat het team nu de steun heeft van BMW is Turkington de nummer één kandidaat voor het kampioenschap. Sowieso wordt verwacht dat Team BMW het te kloppen team zal zijn in 2017 want met Andrew Jordan en Rob Collard heeft men nog twee ervaren coureurs in dienst. Voor dit seizoen heeft de auto een nieuwe motor.

Op de korte Indy-layout van Brands Hatch vinden komend weekend de eerste races van het nieuwe seizoen plaats. Op zaterdag zijn er twee oefensessies en een kwalificatie van 30 minuten. Vervolgens zijn er op zondag drie races van ongeveer 20 minuten.

Kalender 2017

Ronde Circuit Datum 1 Brands Hatch Indy 1/2 april 2017 2 Donington Park 15/16 april 2017 3 Thruxton 6/7 mei 2017 4 Oulton Park 20/21 mei 2017 5 Croft 10/11 juni 2017 6 Snetterton 29/30 juli 2017 7 Knockhill 12/13 augustus 2017 8 Rockingham 26/27 augustus 2017 9 Silverstone 16/17 september 2017 10 Brands Hatch GP 30 september/1 oktober 2017

Om al vast in de sfeer te komen zijn hier de hoogtepunten van de laatste races van 2016:

BTCC op Brands Hatch (Bron: Youtube)