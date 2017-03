LB: Paris Hilton heeft de ware gevonden Danny 31-03-2017 19:31 print

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wilt missen!

Ze heeft al heel wat relaties achter de rug, maar Paris Hilton is er dit keer zeker van. In Chris Zylka heeft ze de ware gevonden. "Ik ben nergens zekerder van geweest in mijn leven", zei de 36-jarige socialite tegen E! News.

Volgens Paris is de 31-jarige Chris "in elk opzicht onvoorstelbaar". "We waren al een hele tijd vrienden, de laatste zes jaar of zo. Pas de laatste maanden is het serieus en dat heeft mijn leven op zoveel manieren veranderd. Hij heeft zo veel geluk gebracht."

Paris noemt Chris, die als model en acteur werkt, "heel bijzonder". "Ik voel me zo veilig bij hem. We zijn beste vrienden en elke minuut van de dag samen. Ik weet niet wat ik me nog meer zou kunnen wensen. Hij is perfect voor me."

De hotelerfgename denkt zelfs al aan de volgende stap. Sinds ze tante is, rammelen haar eierstokken. "Voordat ik mijn nichtje ontmoette, was ik vooral bezig met reizen, mijn bedrijf en merk. Maar nu ik haar ken, zo lekker in mijn vel zit en zo gelukkig ben in de liefde, kan ik niet wachten zelf een baby te krijgen."



Paris Hilton heeft de ware gevonden (Foto: BuzzE)