Een 38-jarige man die tien jaar lang een internetforum in de lucht hield waarop kinderporno werd gedeeld, moet daarvoor vier jaar en zeven maanden de gevangenis in. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de man uit Hoek van Holland vrijdag tot deze celstraf. Die is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De man bezat tienduizenden foto's en video's van kindermisbruik. Hij had een voorkeur voor zeer jonge kinderen, onder wie ook baby's en peuters. Via het forum deelde hij zijn materiaal en voorzag hij andere gebruikers van adviezen.

De rechtbank oordeelde vorige zomer al dat de man schuldig was, maar wilde hem voor het bepalen van de strafmaat eerst psychisch laten onderzoeken. Hij weigerde iedere medewerking, maar op basis van "beperkte observaties" konden een psychiater en psycholoog geen stoornissen vaststellen. Daarom is hij volledig toerekeningsvatbaar.

Eigenlijk had de rechtbank de man vijf jaar cel willen opleggen, maar hij krijgt vijf maanden korting omdat de zaak zich te lang heeft voortgesleept.

Bekijk de uitspraak hier.



Celstraf voor beheerder kinderpornoforum (Foto: BuzzT)