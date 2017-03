AH: Geen varkensvlees vanwege moslimkindjes in de klas

Bij de Albert Halal zijn ze een beetje doorgedraaid. In een video bedoeld voor scholieren wordt gezonder en bewuster eten behandeld. Op zich niets mis mee zul je denken, maar dan komen we bij een stukje over bewuste keuzes maken en dan zegt de mevrouw in het filmpje "Je denkt na over je keuze. Bijvoorbeeld om geen varkensvlees op je broodjes op school te doen, omdat je weet dat er moslimkindjes in de klas zitten."

Heb nog verder gekeken of er toevallig ook een zinnetje is als "Je denkt na over je keuze. Bijvoorbeeld om geen kaas op je broodjes op school te doen, omdat je weet dat er lactose-intolerante kindjes in de klas zitten." Of: "Je denkt na over je keuze. Bijvoorbeeld om geen ei op je broodjes op school te doen, omdat je weet dat er veganistenkindjes in de klas zitten." Maar nee, het is beperkt tot bewust kiezen zélf geen varkensvlees op brood te doen omdat er moslimkindjes op school zitten die geen varkensvlees mogen of willen eten.

In de comments van de video melden diverse moslims dat ook zij dit complete onzin vinden.

Voor zulke logica moet u gewoon bij Albert Heijn zijn. Wilt u halal, dan wilt u Albert Heijn. Vanaf 2:36.

Wanneer Albert Heijn bewust kiest geen varkensvleesproducten meer te verkopen omdat ze weten dat er moslimpersoneel en moslimklanten in de winkel zijn is niet bekend.