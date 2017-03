Een week na het lichten van de vergane Zuid-Koreaanse veerboot Sewol, hebben bergers het schip naar een haven gebracht. Het gaat daar een droogdok in, waarna de zoektocht naar vermiste passagiers kan beginnen.

De Sewol zonk bijna drie jaar geleden voor de kust van Zuid-Korea. Daardoor vielen 295 doden. Negen personen worden nog vermist. In totaal 172 mensen brachten het er levend vanaf. De meeste slachtoffers waren scholieren die een uitje hadden.

De vondst van botten na de berging, pakte anders uit dan familie van vermisten hadden gehoopt. Het bleek niet om menselijke resten te gaan, maar om dierlijke. Vermoedelijk van varkens, zo werd vrijdag bekend.

Bergers takelden vorige week de Sewol van de zeebodem en hesen het schip boven water. Onderzoek heeft uitgewezen dat de veerboot overbeladen was toen die zonk. Het 145 meter lange scheepswrak, dat op ongeveer 40 meter onder de zeespiegel lag, is nu aangekomen in de haven van Mokpo.



Rampschip Sewol aangekomen in haven (Foto: ANP)