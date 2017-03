Mobiel streamen én bellen groeit Redactie 31-03-2017 10:48 print

Nederlanders gebruiken hun mobiele telefoon steeds meer om films en muziek te streamen, te bankieren, te shoppen en om sociale media te volgen, én om mee te bellen. Mede dankzij abonnementen met onbeperkt bellen neemt het aantal met de mobiel gebelde minuten de laatste tijd stevig toe.

In het derde kwartaal van vorig jaar werden in totaal 10,7 miljard belminuten gebruikt, tegen 10,4 miljard een jaar eerder, meldde toezichthouder ACM vrijdag. Die toename komt vooral door de plus van bijna 11 procent bij mobiele belminuten, die opliepen tot 7,5 miljard. Met de vaste telefoon werd 13 procent minder gebeld dan in het derde kwartaal van 2015.

Het dataverbruik van mobiele telefoons lag in het derde kwartaal 16 procent hoger dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van vorig jaar werd daardoor al meer data verbruikt dan in heel 2015. Bij circa twee derde van de mobiele aansluitingen is sprake van een drie-in-één-bundel, met data naast bellen en sms'en.



Mobiel streamen én bellen groeit (Foto: BuzzT)