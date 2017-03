Jodie Sweetin hoopvol na arrestaties ex Redactie 31-03-2017 07:56 print

Fuller House-actrice Jodie Sweetin heeft donderdag op Instagram iedereen bedankt die haar heeft gesteund in de afgelopen periode. Haar ex-verloofde Justin Hodak werd in die tijd drie keer gearresteerd.

De politie moest ingrijpen toen Justin tijdens een ruzie met Jodie agressief gedrag vertoonde. Hij zou onder meer spullen naar haar hebben gegooid. De actrice vroeg een contactverbod aan en kreeg dat, maar haar ex negeerde dat door haar op te wachten bij de school van haar dochters en bij haar werk in de studio's waar Fuller House wordt opgenomen. Daar zou hij ook ruzie hebben geschopt met een beveiligingsbeambte, die hem de toegang weigerde.

Volgens Jodie kwam Justin ook met een wapen naar haar huis en dreigde met zelfmoord. Hij mag voorlopig niet in de buurt komen van haar, haar twee dochters, haar ouders en haar assistente. Op 14 april spreekt een rechter zich uit over verlenging van het contactverbod.

In haar post op Instagram laat de actrice weten: "Het is absoluut een achtbaan geweest, maar met geweldige familie, vrienden en fans, kom ik er helemaal bovenop." Ze plaatste daarbij een foto van zichzelf met haar dochters Zoie (8) en Beatrix (6) en schrijft: "Deze kleine liefdes zijn mijn alles en we komen er doorheen. Bedankt voor alle liefde!".



Jodie Sweetin hoopvol na arrestaties ex (Foto: BuzzE)