Middag met Man City naar halve finales Champions League, Miedema klaar heywoodu 31-03-2017 00:48 print

Voetbalster Tessa Middag heeft zich met Manchester City geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Nederlandse viel in de return tegen het Deense Fortuna Hjørring 25 minuten voor tijd in. City stond op dat moment al op voorsprong dankzij Lucy Bronze en na de 0-1 zege in Denemarken bleef het daarbij.

City speelt in de halve finales tegen titelverdedigers Olympique Lyon. Na de 8-0 en 9-0 zeges op Zürich in de achtste finales was de Franse club bij de laatste acht te sterk voor VfL Wolfsburg. De Duitsers wonnen door een late penalty met 0-1, maar de Franse 0-2 zege in Wolfsburg betekende dat Lyon in de halve finales staat.

Het Zweedse FC Rosengård stond voor de vijfde keer in zes jaar in de kwartfinales en voor eveneens de vijfde keer was dat het eindstation. De club van onder meer Lieke Martens en de Braziliaanse legende Marta verloor over twee duels van FC Barcelona, dat voor het eerst in de geschiedenis de halve finales haalt: in Zweden verloor Rosengård met 0-1, Barcelona won thuis met 2-0.

Ook voor Vivianne Miedema is de Champions League voorbij. Vorige week hielp ze Bayern München met een goal in eigen huis nog naar een 1-0 zege tegen Paris Saint-Germain, maar in Parijs was de Franse club - met keepster Loes Geurts op de bank - veel te sterk. Het werd 4-0 voor PSG, dat bij rust al een 3-0 voorsprong in handen had.