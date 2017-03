Oculus VR-oprichter verlaat Facebook

Palmer Luckey, oprichter van het technologiebedrijf Oculus VR, gaat weg bij Facebook. In 2014 kwam het tot een deal tussen de twee bedrijven, en werd Oculus VR onderdeel van Facebook voor een bedrag van ruim twee miljard dollar. Eerder dit jaar werd Oculus VR, en daarmee Facebook, aangeklaagd voor vier miljard dollar door mediagigant ZeniMax wegens auteursrechtschending.

Website UploadVR kwam met het nieuws over Luckey's vertrek naar buiten. Hoewel Facebook niet wil zeggen of het vertrek vrijwillig was, zegt het in een verklaring dat Palmer 'ontzettend gemist gaat worden' en dat 'zijn bijdragen veel verder reiken dan alleen Oculus'. Luckey stond aan de wieg van de virtual reality-bril Oculus Rift, en draaide op zeventienjarige leeftijd een eerste werkende prototype in elkaar in de garage van zijn ouders.

In september vorig jaar kwam Luckey in opspraak toen bleek dat hij duizenden euro's over had gemaakt naar een pro-Trump-organisatie die meme-billboards maakte om Hillary Clinton door het slijk te halen. Dit resulteerde in een boel terugtrekkingen van Oculus-supporters en een niet uit te wassen smet op het blazoen van Luckey en Oculus VR. Enkele maanden later volgde de rechtszaak van ZeniMax, met desastreuze gevolgen voor Luckey en zijn business.

In februari van dit jaar deed een jury uitspraak in de zaak en achtte Facebook/Oculus schuldig aan inbreuk op het auteursrecht van ZeniMax, omdat er programmacode die eigendom is van ZeniMax zou zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de Oculus Rift. Dit wordt op het conto geschreven van John Carmack, het brein achter legendarische games als Quake, Wolfenstein en Doom. Carmack zou bij zijn overstap naar Oculus code hebben meegenomen en onrechtmatig gebruikt hebben bij de softwareontwikkeling. De jury legde Facebook een boete op van in totaal 500 miljoen dollar.



Oculus-oprichter Palmer Luckey verlaat Facebook (Foto: BuzzT)