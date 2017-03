Anderson ijzersterk tegen Lewis, Klaasen geeft zege weg

Het is vanavond Judgement Night in de Premier League Darts en de twee afvallers na de eerste helft van de competitie worden bekend. Eén probleem: die waren na vorige week al bekend en dus is er helemaal geen 'judgement'. Jelle Klaasen speelt zijn laatste duel van het Premier League-seizoen, de eveneens afgevallen Kim Huybrechts doet niet mee om bij de laatste uren van zijn op sterven liggende moeder te zijn. Peter Wright krijgt daardoor een reguliere 7-0 zege in de schoot geworpen. We zijn er ook vandaag weer live bij op RTL7.

Phil Taylor (ENG) - Jelle Klaasen (NED) 7-5

Mogelijk wat bevrijd van de druk - hij ligt er immers al uit - kende Klaasen een prima begin, waarin hij Taylor in de derde leg zowaar zelfs brak. De Nederlander herhaalde dat nog eens en kwam zo op een 4-1 voorsprong. Dat werd echter gevolgd door een paar legs die nergens op leken en The Power ging er gelijk op en over: 5-4. Klaasen kon nog heel even iets terugdoen, maar moest het hoofd buigen voor Taylor: 7-5.



Phil Taylor - Jelle Klaasen (Bron: PDC)

Gary Anderson (SCO) - Adrian Lewis (ENG)

Het duel kende een prima begin en ondanks een aantal breaks werden de eerste vier legs netjes verdeeld. Op dat moment gaf Anderson echter eens stevig gas en Lewis was nergens meer. Met prachtige finishes van 143 en het maximum van 170 snelde de Schot naar 6-2. Lewis pakte nog wel één leg, maar daar bleef het bij: 7-3.



Gary Anderson - Adrian Lewis (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond

Peter Wright (SCO) - Kim Huybrechts (BEL) walkover, 7-0

Raymond van Barneveld (NED) - James Wade (ENG)

Michael van Gerwen (NED) - Dave Chisnall (ENG)



Premier League: Judgement Night (Pro Shots / LiveDartsNL Joris Verwijst)