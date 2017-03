Ouder moet betalen voor filesharing kind Redactie 30-03-2017 18:20 print

Als een kind thuis illegale liedjes, games of films aanbiedt, zijn ouders daarvoor aansprakelijk. Zij moeten ervoor opdraaien, of doorgeven welk kind schuldig is. Dat heeft de hoogste rechter van Duitsland bepaald.

De zaak was aangespannen door een vertegenwoordiger van de zangeres Rihanna. Haar album Loud werd in 2011 illegaal aangeboden vanuit een huis in München, waar een vader, een moeder en hun drie volwassen kinderen woonden. De platenmaatschappij kreeg hun IP-adres en eiste meer dan 3500 euro schadevergoeding.

De ouders zeiden dat zij van niets wisten. Maar ook dan zijn ze verantwoordelijk voor het gebruik van hun aansluiting, oordeelden lagere rechters. En de hoogste rechter was het daar donderdag mee eens.

"De bezitter van een aansluiting is niet verplicht om het internetgebruik van anderen bij te houden en om die computer te controleren op software voor filesharing. Maar als de bezitter van een aansluiting door een onderzoek hoort welk familielid in de fout is gegaan, moet hij de naam van diegene openbaren om een eigen veroordeling te voorkomen", aldus het Bundesgerichtshof.



Ouder moet betalen voor filesharing kind (Foto: BuzzT)