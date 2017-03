Durbridge wint slottijdrit, Gilbert pakt eindzege

Luke Durbridge heeft in Driedaagse De Panne-Koksijde de afsluitende tijdrit gewonnen. De Australiër van Orica-Scott was over de veertien kilometer net iets sneller dan Sylvain Chavanel. Alexander Kristoff werd derde op twee seconde. Philippe Gilbert is eindwinnaar van de Driedaagse De Panne-Koksijde.

Olivier Pardini zette de eerste richttijd van 18.17 neer. De Belg bleef een half uur aan de leiding staan, tot de Nederlander Peter Koning zijn tijd verbeterde met drie seconden. Ook de tijd van de renner van Aqua Blue Sport bleef niet lang staan. Marcel Kittel slaagde erin om met ruim een halve minuut onder zijn tijd te duiken.

Dat was ook niet genoeg voor de zege. De Australiër Durbridge was aan de meet drie seconde sneller dan de Duitser van Quick-Step Floors. Chavanel kwam nog dichtbij, maar de Fransman kwam net te kort op de renner van Orica-Scott.

Philippe Gilbert reed een goede tijdrit en finishte op een zevende plaats op zeventien seconden van Durbridge. In het eindklassement houdt de kopman de Belgisch kampioen nog 38 seconden over op Brändle en 43 seconden op Kristoff.

Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij was met een achtste plaats de beste Nederlander in het eindklassement van de Driedaagse De Panne-Koksijde.