Kittel wint ochtendrit in Driedaagse De Panne Peterselieman 30-03-2017 15:08 print

Marcel Kittel heeft op de slotdag van de Driedaagse De Panne-Koksijde de ochtendrit gewonnen. De coureur van Quick-Step Floors was in de massasprint van de 118 kilometer lange rit met start en finish in De Panne te sterk voor Alexander Kristoff en Sacha Modolo.

Al vroeg in de etappe gingen negen renners op pad, waaronder drie Nederlanders: Rob Ruijgh (Tarteletto-Isorex), André Looij, Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij), Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloose), Elias Van Breussegem (Vérandas Willems-Crelan), Arjen Livyns (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice), Enrico Barbin (Bardiani-CSF), Alexey Tsatevich (Gazprom-RusVelo) en Anders Skaarseth (Joker Icopal). Ze kregen nauwelijks meer dan een minuut op het peloton dat wilde sprinten.

In de slotfase werden de vluchters een voor een opgeraapt. In de jacht kwam Kittel op vijftien kilometer van de streep ten val, maar dankzij drie ploegmaats kon de Duitser net op tijd voor de sprint weer aansluiten en vooraan zijn plek weer innemen. De laatste vier werden twee kilometer voor de streep gepakt door Katusha dat Kristoff opnieuw een etappe wilde laten winnen. In de eindspurt stak Kittel hier echter een stokje voor.

In het klassement veranderde er weinig. Philippe Gilbert verdedigt vanmiddag in een 14,2 kilometer lange tijdrit rond De Panne een voorsprong van 50 seconden op Matthias Brändle en 58 tellen op Kristoff.