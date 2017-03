Amerikaanse journalist snapt clubvoetbal niet helemaal heywoodu 30-03-2017 13:42 print

Voetballer Bastian Schweinsteiger werd woensdag gepresenteerd bij zijn nieuwe Amerikaanse club, Chicago Fire. Dat gebeurde middels een persconferentie, maar niet alle aanwezige journalisten hadden hun huiswerk bijster goed gemaakt.

Zo kwam daar plotseling een vraag van een lokale journalist: "Je hebt gepraat over het ontwikkelen van een sterk Fire in Chicago, maar denk je dat het met jouw toevoeging aan het team een realistische verwachting is om het wereldkampioenschap te halen?", vroeg de beste man zich af, duidelijk niet doelend op de FIFA Club World Cup.

Schweinsteiger leek de vraag niet helemaal te begrijpen, maar gelukkig bracht dezelfde journalist redding. "Laat me de vraag anders stellen. Verwacht je, nu jij hier bent, dat het halen van het WK een realistische verwachting is?"

De baas van de club, Nelson Rodriguez, mengde zich maar even in het gesprek door te melden dat Chicago Fire, als club, geen WK kan spelen. "Laten we de vraag in plaats daarvan maar veranderen naar het winnen van de MLS Cup", doelde Rodriguez op de beker die de kampioen van de MLS wint. Dat was volgens Schweinsteiger dan wel mogelijk.

Schweinsteiger krijgt een opmerkelijke vraag (Bron: YouTube)