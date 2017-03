Extreemlinkse activiste zegt GL lidmaatschap op Danny 30-03-2017 13:30 print

De extreemlinkse anti-alles-activist die eerder deze week opriep stenen naar Wilders te gaan gooien - een tweet waar overigens aangifte tegen wordt gedaan door Wilders - heeft haar lidmaatschap op GroenLinks opgezegd. Dat meldt ze op haar Twitter.

Eerder nam de lokale fractie uit Hilversum met klem afstand van de extremistische uitspraken van Anne Fleur Dekker, zelfbenoemd activiste. Die ontkende niet dat Dekker zeer actief lid van GroenLinks was, maar dat ze wel op persoonlijke titel haar extremisme de wereld in slingert. Zo riep ze onder meer op om Thiery Baudet te 'taarten'. Hierbij wordt een taart volgescheten en gekotst en vervolgens in het gezicht van iemand geduwd of gegooid. De laatste keer dat dat in Nederland gebeurde was bij Pim Fortuyn, die kort daarna werd vermoord door een extreemlinks gekkie.

Dekker wordt sinds haar hersenloze tweet over het stenigen van Wilders bedreigd door een heel andere groep hersenlozen. Wie zich nog even kwaad wil maken over hoe deze extremiste geweld en dreiging goedpraat als het tegen 'rechts' gericht is kan dat bij de uitzending van Pauw en Witteman. Naar aanleiding van die uitzending moest Jeroen Pauw het op social media en op Joop.nl - waar Dekker stukjes voor schrijft - het ontgelden. Hij had het namelijk gewaagd zich kritisch op te stellen tegenover het blondje.