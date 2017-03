De Boer: "Ook al wint Ajax, Feyenoord wordt kampioen" heywoodu 30-03-2017 00:43 print

Komende zondag staat in de Amsterdam ArenA de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. Ronald de Boer bewaart er goede herinneringen aan: namens de Amsterdammers scoorde hij zowel in zijn eerste als in zijn laatste Klassieker, waar acht jaar tussen zat.

"Ik scoorde altijd veel tegen Feyenoord, geen idee hoe dat kwam. Ik speelde graag in De Kuip, omdat het publiek daar zo fel tegen je was dat je gelijk scherp was. We kregen altijd veel over ons heen, want er was veel dat rijmde op Boertjes", zo suggereert hij dat het Rotterdamse publiek regelmatig insinuaties maakte over het beroep van de moeder van Frank en Ronald. "Daarna winnend van het veld stappen was dan extra lekker."

Zondag wordt het een belangrijk duel in de titelstrijd, maar De Boer ziet Feyenoord toch een voordeel hebben. "De uitgangspositie van Feyenoord is ideaal en ik denk dat ze zelfs met een gelijkspel als 'winnaars' van het veld stappen. Het gat is al te groot en zelfs als Ajax wint, wordt Feyenoord kampioen. Ajax moet ook nog naar PSV...dit gaat Feyenoord niet meer weggeven."