Star Wars Battlefront II officieel aangekondigd

Een vervolg op Star Wars Battlefront is vandaag officieel aangekondigd door Electronic Arts. Op 15 april, tijdens het Star Wars Celebration-evenement, zal EA DICE de eerste trailer van Star Wars Battlefront II laten zien. De game zelf moet dit jaar nog uitkomen.

Er wordt al sinds de release van Star Wars Battlefront in 2015 met enige regelmaat publiekelijk gesproken over een mogelijk vervolg. Qua naamconventies lijkt het dezelfde lijn te volgen als de originele Battlefront-games van ruim tien jaar geleden. Nu nog even afwachten of er dit keer een goede singleplayermodus aanwezig is, maar daar komen we mogelijk achter wanneer over twee week de trailer getoond wordt. Het Star Wars-evenement zal life te volgen zijn via internet.