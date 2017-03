Jonge freestyleskiër schrijft historie met 'quad 1800'

Jonge freestyleskiŽr schrijft historie met 'quad 1800' heywoodu 29-03-2017 20:48 print

De Zwitserse freestyleskiër Andri Ragettli heeft een nieuw stukje geschiedenis geschreven. De pas 18-jarige skiër voltooide met succes een zogenaamde quad 1800: vier salto's achterover gecombineerd met vijf draaiingen om de breedteas, iets wat nog geen enkele skiër succesvol voor elkaar had gekregen.

Ragettli liet zijn kunststukje zien bij het ski- en snowboardevenement Nine Royals in Watles, een plaats in het Italiaanse Südtirol. Nine Royals is een evenement waar de beste freestylers voor uitgenodigd worden en waar het niet om de overwinning, maar om de show gaat. Het wordt dan ook vaak gezien als generale repetitie voor in dit geval de Olympische Spelen, die volgend jaar in Pyeongchang gehouden worden.

"Die gasten werken al langere tijd aan 'tricks' met vijf draaiingen om de breedteas. Hier krijgen ze de kans om zonder de druk van een wedstrijd nieuwe dingen uit te proberen voor het komende, olympsiche seizoen", aldus organisator Nico Zacek.