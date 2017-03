Zaandamse jongeren vast om wapens in rapclip Redactie 29-03-2017 20:44 print

De politie heeft woensdag vier jongeren uit Zaandam opgepakt omdat ze in een videoclip die op YouTube staat met wapens zwaaien. In het filmpje figureert onder meer een jongen met een taser (een stroomstootwapen), een ander heeft een ploertendoder in zijn hand en weer een ander, met een bivakmuts op, wijst met een vuurwapen - of een replica - naar de camera.

De jongens zijn zestien tot achttien jaar oud. Tijdens huiszoekingen vond de politie een nepvuurwapen en een bivakmuts. Ook bleken in hun huizen spullen te liggen die mogelijk zijn gestolen. De taser en de ploertendoder zijn niet gevonden. Een vijfde verdachte werd opgepakt omdat hij de politie belemmerde. Hij wilde de aanhouding van een familielid voorkomen, stelde de politie.

Volgens een betrouwbare bron draaien de arrestaties om een videoclip van de lokale rapper C-jay. De video verscheen vorige maand op YouTube. De politie wil niets zeggen over de identiteit van de verdachten.



Zaandamse jongeren vast om wapens in rapclip (Foto: ANP)