Samsung heeft woensdag zijn nieuwe topmodel smartphone, de Galaxy S8 en S8+ onthuld. De telefoons hebben een om de zijkanten gebogen scherm, net als voorgangers S6 Edge en S7 Edge. De randen aan de onder- en bovenkant zijn echter ook een stuk kleiner geworden waardoor het scherm een veel groter deel van de voorkant beslaat. Dit "Infinity Display" heeft de aparte schermverhouding 18,5:9 in plaats van het gebruikelijke 16:9 of het steeds populairdere 21:9.

De Galaxy S8 moet bovendien het debacle van de ontploffende Galaxy Note 7 doen vergeten. De naam van dat toestel werd woensdag niet genoemd, maar er werd wel naar verwezen. Zo had Samsung mobile-baas DJ Koh het over een "uitdagend jaar" en werd de nadruk gelegd op de vele en strenge veiligheidscontroles die de telefoons en de batterijen bij Samsung ondergaan.

De meeste details over de 5,8 inch S8 en zijn 6,2 inch grote broer S8+ waren al uitgelekt. Zo was de nieuwe gezichtsherkenning om de telefoon te openen al bekend en was ook de nieuwe virtuele assistent Bixby al in de pers geweest. Ook het DeX-dock waarmee de smartphone als een computer te gebruiken is was geen nieuws meer.

De telefoons zijn beschikbaar in drie kleuren: zwart, zilver en grijs. Op 28 april zijn ze verkrijgbaar voor respectievelijk 799 euro voor het kleine model en 899 voor de grotere telefoon. Dat is een week nadat de smartphone in de Verenigde Staten in de verkoop gaat.

Samsung maakte verder een bluetooth controller voor zijn Gear VR-virtual reality-bril wereldkundig en presenteerde een nieuwe Gear 360. Die 360-gradencamera kan in 4K-resolutie filmen en livestreamen en werkt ook met iPhones.



Samsung onthult smartphone Galaxy S8 (Foto: BuzzT)