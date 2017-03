Bob Dylan haalt Nobelprijs eindelijk op Redactie 29-03-2017 13:33 print

Bob Dylan neemt komend weekeinde eindelijk zijn Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst. Dat heeft de Zweedse Academie, die de prijs uitlooft, gezegd.

Dylan zal in een kleine en intieme setting het diploma en de daarbij behorende medaille overhandigd krijgen, schrijft secretaris Sara Danius in een blog. De media zijn daarbij niet welkom. Alleen Dylan en de leden van de Academie zijn er op verzoek van de zanger bij.

De Amerikaan was sowieso al in Stockholm voor twee concerten op zaterdag en zondag. De Academie hoopte vorig jaar al dat Dylan de optredens zou aangrijpen om zijn Nobelprijs op te halen. De winnaar dient eigenlijk ook nog een lezing te geven, maar dat hoeft niet per se 'live'. Een opgenomen of uitgeschreven lezing mag bijvoorbeeld ook. Danius verwacht dat Dylan een tape opstuurt.

Prijzengeld

Dylan moet dat wel voor juni regelen. De singer-songwriter kan anders fluiten naar het bedrag van 8 miljoen kronen (ongeveer 839.000 euro), dat aan de prijs is verbonden.

De 75-jarige Dylan liet de officiële uitreikingsceremonie in december schieten vanwege andere verplichtingen. De zanger kreeg de Nobelprijs voor zijn poëtische scheppingen in de Amerikaanse liederentraditie.



Bob Dylan haalt Nobelprijs eindelijk op (Foto: BuzzE)