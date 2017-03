Statesman in actie in Master X Master Pheno 29-03-2017 10:19 print

Na de aankondiging dat het personage 'Statesman' uit City of Heroes beschikbaar zal zijn in de MOBA Master X Master is nu de trailer met hem in actie online.

Statesman, van origine een van de helden uit de MMO City of Heroes, is een veerkrachtige en mobiele Juggernaut met verschillende vaardigheden om anderen onder controle te houden, zichzelf en anderen te genezen en bezit de mogelijkheid om de controle van een tegenstander over het personage af te schudden. Of hij nu defensief gekleed is of als een krachtpatser, Statesman bezit de juiste instrumenten om zijn bondgenoten te beschermen of zijn team naar de overwinning te leiden.

Master X Master komt ergens dit jaar uit voor pc. In deze MOBA speel je met een tagteam, waardoor je snel kunt wisselen van held als de situatie daarom vraagt. De helden en schurken uit de game komen uit andere franchises van NCSoft, zoals Guild Wars en Wildstar. Er is een closed bèta aangekondigd die van 6 tot en met 27 april loopt.