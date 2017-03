Kuipers fluit Klassieker opnieuw

Björn Kuipers zal zondag in de Amsterdam ArenA de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord fluiten. Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zullen als assistenten fungeren en Pol van Boekel is de vierde official. Kuipers floot in oktober ook de Klassieker in de Kuip al, wat eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Voor Kuipers was er meer goed nieuws, want hij is ook aangewezen als scheidsrechter tijdens het wereldkampioenschap onder 20. Dat wordt van 20 mei tot en met 11 juni gespeeld in Zuid-Korea en ook daar neemt hij Van Roekel en Zeinstra mee. Danny Makkelie mag eveneens naar dat WK en wel als videoscheidsrechter, wat hij eerder al op het WK voor clubs deed.