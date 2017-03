Eerste frontflip ooit met monstertruck heywoodu 29-03-2017 00:44 print

Wedstrijden met monstertrucks zijn big business in de VS en ook daar kan geschiedenis geschreven worden. Tijdens het Monster Jam World Finals Freestyle Championship in Whitney, Nevada deed Lee O'Donnell dat.

O'Donnell bestuurt 'Mad Scientist' en in een uitverkocht stadion deed hij wat nog nooit iemand in de monstertrucks gelukt was: een heuse frontflip. In de allerlaatste seconde van zijn show landde hij na een sprong op zijn achterwielen, waardoor hij precies goed uitkwam om een frontflip - een voorwaartse salto - te proberen. Met succes, want hij landde niet op het dak, zoals hij daarna bij de toegift wel deed. Dankzij het mooie staaltje stuurwerk in de laatste seconde sleepte O'Donnell de titel in de wacht.

De hele show van O'Donnell, inclusief frontflip na grofweg twee minuten (Bron: YouTube)