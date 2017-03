Olympisch kampioen na 40 jaar in rechtszaal voor aanranden meisjes heywoodu 28-03-2017 22:17 print

De Nieuw-Zeelandse oud-hockeyer Arthur Parkin staat binnenkort voor het gerecht vanwege het aanranden van twee meisjes. Parkin maakte deel uit van het legendarische Nieuw-Zeelandse hockeyteam dat in 1976 in Montreal - na een gewonnen halve finale tegen Nederland - olympisch goud won, de enige olympische of WK-medaille ooit voor de Black Sticks.

De aanklachten stammen uit de tijd dat het nationale team de olympische wereld veroverde: 1975 en 1976, het jaar van het olympisch goud. Parkin heeft vier aanklachten tegen zich lopen, afkomstig van twee verschillende personen. Een meisje van destijds jonger dan 12 jaar en een meisje van tussen de 12 en 16 jaar oud zouden door de tophockeyer aangerand zijn.

Parkin kwam vorig jaar nog in het nieuws toen hij het opnam voor twee ploeggenoten van het gouden team. Neil McLeod en Les Wilson speelden in het toernooi niet mee en kregen daarom geen gouden medaille, een regel die in 2004 werd afgeschaft. Parkin is al jaren van mening dat de twee ook een gouden medaille moeten krijgen, maar zal nu iets anders hebben om zich op te richten. Hij deed in 1972 en 1984 ook mee aan de Spelen.