Grappige teaser voor Destiny 2 PoeHao 28-03-2017 22:05 print

Na de officiële bevestiging van Bungie gisteren volgt er nu de eerste teaser van Destiny 2 met Cayde-6 in de hoofdrol. Er is meteen een verwijzing naar de volledige trailer die over twee dagen op 30 maart verschijnt. Voor degenen die het hebben gemist: Destiny 2 heeft een heus verhaal. Je bent een Guardian in de laatste veilige stad van de aarde.