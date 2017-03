Hoonigan Racing Division met oogverblindende kleuren het nieuwe seizoen in

De Hoonigan Racing Division, het rallycross-team van Ken Block, heeft maandag de Ford Fiesta's gepresenteerd waarmee men deel gaat nemen aan het World Rallycross Championship. Komend weekend vindt in Spanje de eerste ronde van kampioenschap plaats.

Net als vorig seizoen zet het Amerikaanse team twee Ford Fiesta's in voor teameigenaar Block en de Noor Andreas Bakkerud. Zoals we gewend zijn van Block hebben ook dit jaar de auto's een opvallend uiterlijk gekregen. Bekijk en oordeel...

.@kblock43 and @AndreasBakkerud debut their 2017 #WorldRX Ford Focus RS RX liveries. Catch them this weekend at #BarcelonaRX pic.twitter.com/oNk1q22q5F