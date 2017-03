Final Fantasy XV teaset Prompto-DLC

Square Enix heeft de eerste DLC net uit voor Final Fantasy XV en daar staat al de eerste teaser voor de tweede DLC klaar op het web. In Episode Prompto kunnen we spelen met de blonde pistoolheld.

Waarschijnlijk gaan we ervaren wat hem is overkomen toen hij even weg was uit het hoofdverhaal van Final Fantasy XV. Meer dan de eerste video hieronder heeft de uitgever niet bekendgemaakt.

Gladius is nu speelbaar via de DLC Final Fantasy XV: Episode Gladiolus. Gladiolus maakt gebruik van een heel andere speelstijl, die draait om verdedigen, blokken en counteraanvallen.

De eerste episode bevat:

Een nieuw verhaal, verteld vanuit het perspectief van Gladiolus, dat de gebeurtenissen onthult die plaatsvonden toen dit personage het team verliet in de hoofdverhaallijn van Final Fantasy XV

Een nieuw vechtsysteem dat draait om de vechtstijl van Gladiolus, die hem laat blokken en counteraanvallen door het nieuwe 'Valor'- en 'Rage'-systeem

Voorheen ontoegankelijke delen van Eos zijn nu geopend om te verkennen

Spelers die Episode Gladiolus voltooien krijgen speciale, exclusieve voorwerpen die ze kunnen meenemen naar het hoofdspel

Twee nieuwe spelstanden: 'Score Attack' en 'Final Trial', komen beschikbaar na het voltooien van Episode Gladiolus.

Square Enix heeft ook een gratis game-update uitgebracht die het volgende toevoegt: cutscenes die de verhaalbeleving van Chapter 13 verrijken, de keuze uit twee verschillende speelbare routes door Chapter 13, sterkere ringmagie en toegang tot nieuwe gebieden om te verkennen. De tweede video laat het allemaal zien.