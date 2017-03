NFL: Raiders verhuizen van Oakland naar Las Vegas Kyran 27-03-2017 23:18 print

De Oakland Raiders zullen vanaf 2020 verhuizen naar Las Vegas. Tijdens een bijeenkomst van alle eigenaren van de NFL-teams kreeg het voorstel van de Raiders veel steun, alleen de Miami Dolphins stemden tegen.

De Raiders, die zijn opgericht in 1960, hebben tussen 1960 en 1982 in Oakland gespeeld. In 1982 werd er besloten om te verhuizen naar Los Angeles en een jaar later werd de Super Bowl voor de derde en laatste keer gewonnen. De Raiders keerden in 1995 weer terug naar Oakland, maar succes bleef uit. Afgelopen seizoen werden de play-offs eindelijk weer eens gehaald, maar werd er met 27-14 verloren van de Houston Texans.

Mark Davis, de eigenaar van de Raiders, probeert al jaren lang een nieuw stadion te bouwen in Oakland. De Oakland Coliseum uit 1966 is al een tijdje aan vervanging toe, maar het project wil maar niet van de grond komen omdat de gemeente niet mee wil werken aan de financiering. Door het verhuizen van de St. Louis Rams en de San Diego Chargers naar Los Angeles was een terugkeer van de Raiders naar Los Angeles uitgesloten. Las Vegas bleef als enige optie over en de belofte om 750 miljoen dollar te investeren in een nieuwe stadion aan de wereldberoemde Las Vegas Strip was genoeg om Davis over te halen om naar Las Vegas te verhuizen. In 2017 en 2018 spelen de Raiders nog in Oakland. Waar in 2019 gespeeld gaat worden is nog onduidelijk, want het nieuwe 1,7 miljard dollar kostende en overdekte nieuwe stadion zal niet voor 2020 klaar zijn.

Stephen Ross, de eigenaar van de Miami Dolphins, stemde tegen de verhuizing. In een verklaring zei hij "My position today was that we as owners and as a League owe it to the fans to do everything we can to stay in the communities that have supported us until all options have been exhausted".

'The Raiders Nation', zoals de fans zichzelf noemen, staan bekend als uitermate fanatiek en vooral excentriek door heen veelal zwarte en intimiderende kostuums. De bijnaam 'The Black Hole' voor de Oakland Coliseum is gebaseerd op deze zwarte kleding van de fans. Darth Vader, gorilla’s, piraten en skeletten, je kon het allemaal terugvinden in The Black Hole. Hoe de Raiders zullen worden ontvangen in Las Vegas is afwachten, maar het zal nooit meer hetzelfde zijn.