Bondsdagvoorzitter Norbert Lammert heeft de Turkse regering maandag een couppoging tegen de democratie verweten. De CDU-politicus deed die uitspraak op de eerste dag dat Duitse Turken naar de stembus konden om in een volksraadpleging ja of nee te zeggen tegen de grondwetswijziging die de president veel macht geeft.

Wat president Recep Tayyip Erdogan en zijn kabinet van plan zijn, is een "verandering van een zeer zeker fragiele maar toch democratische geordendheid in een autoritair systeem", aldus Lammert. Na de mislukte staatsgreep in juli 2016 is Erdogan alleen nog bezig geweest met de "stelselmatige uitholling" van het politieke systeem in Turkije tegen de constitutionele voorschriften in. "Deze tweede putsch dreigt succesvol te zijn", zei Lammert.



Bondsdagpresident verwijt Erdogan couppoging (Foto: ANP)